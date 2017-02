Segundo o defensor, o árbitro foi mal intencionado durante a partida

publicado em 02/02/2017

Depois do apito final e a derrota da Alvinegra em São Caetano do Sul, o zagueiro da Votuporanguense Marcão detonou a arbitragem de Thiago Duarte Peixoto. Segundo o defensor, o árbitro foi mal intencionado durante a partida. “Eu não gosto de falar de arbitragem, mas com todo o respeito fomos roubado aqui dentro esta noite”, declarou no microfone da Rádio Cidade.

O camisa 4 do CAV reclamou muito da não marcação de uma falta no lance que originou o gol de virada do São Caetano. “Foi um lance de carrinho, de falta claríssima do São Caetano em cima da gente no início da jogada. Ele não deu a falta e eles fizeram o segundo gol”, desabafou. “Eu acho que um árbitro de 1ª divisão não pode vir mal intencionada para uma partida”, seguiu Marcão.

Marcão ainda revelou ofensas de Thiago Duarte Peixoto contra ele durante a partida. “Ele me xingou e me deu cartão amarelo. E ainda falou que nosso time é de várzea. Pra que falar isso? Pelo amor de Deus, somos todos trabalhadores”, esbravejou o zagueiro. Por fim, o camisa 3 do CAV pediu recuperação do time já no próximo jogo. “Agora é colocar a cabeça no lugar porque já temos um jogo importante no sábado e os únicos que podem mudar isto somos nós mesmos”., concluiu.

Já o capitão do CAV, o zagueiro Marcelo Godri, se mostrou bastante incomodado com os pontos que escaparam no final. “Abaixamos a guarda e tomamos dois gols rápidos. Isso não pode acontecer. O jogo estava em nossas mãos. Ainda quando faltavam 15 minutos para acabar e a gente vencia o jogo, eu pedi para nos doarmos ainda mais para não deixar os pontos escaparem. Agora temos que começar tudo de novo em casa contra o Barretos. Na Arena isso não pode acontecer”, finalizou.