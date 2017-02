Até a última quinta-feira (26) foi arrecadado um total de R$ 8.524.062,48, segundo dados da Secretaria da Fazenda

publicado em 01/02/2017

No passado, 14.051 mil donos de carros optaram pelo pagamento em uma única parcela

Aline Ruiz

aline@acidadevotuporanga.com.br





Em Votuporanga, 14.313 mil donos de veículos quitaram o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) à vista. A quitação da parcela única disponibiliza um desconto de 3%. Número é considerado superior em comparação ao ano passado, quando 14.051 mil proprietários de carros optaram pelo pagamento em uma única parcela.

De acordo com dados da Secretaria da Fazenda, até a última quinta-feira (26) foi arrecadado um total de R$ 8.524.062,48 dos donos de carros que quitaram o IPVA.

Em 2017, a Secretaria prevê arrecadar R$ 15,4 bilhões com o IPVA. “Os valores obtidos com o IPVA são importantes para manter em funcionamento a estrutura de serviços à população do Estado e dos municípios”, explicou a pasta por meio de nota.

Ainda segundo a Secretaria, o montante arrecadado com o IPVA é repartido 20% para o Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), o valor remanescente arrecadado com o IPVA é repartido 50% para o Estado e 50% para o município de registro do veículo, que deve corresponder ao local de domicílio ou residência de seu proprietário.

Tanto a quota-parte estadual como a parcela de recursos entregue aos municípios vão compor o orçamento anual. “Dessa forma, destinadas às diversas áreas de atuação do Estado e das prefeituras, dentre as quais, a saúde, a educação, a segurança pública, a infraestrutura e também ao trânsito”, finalizou a pasta.





Conta única em fevereiro

Aqueles que optaram por recolher o IPVA 2017 no mês de fevereiro, sem desconto devem ficar atentos às datas de vencimento do tributo definidas de acordo com o final de placa e os que irão quitar a 2ª parcela do IPVA, que já inicia no dia 9 de fevereiro para carros com placa final 1.