Franquia mais gostosa do Brasil chega à cidade com suas sobremesas diferenciadas e de alta qualidade

publicado em 02/02/2017

A franquia Petit Cake, especializada em sobremesas diferenciadas e de alta qualidade, rompeu os perímetros urbanos de Votuporanga. Nesta quarta-feira, 1, ela inaugurou sua primeira unidade na maior cidade do noroeste paulista, Rio Preto. O negócio, que começou de forma familiar em uma garagem, vai trazer mais sabor para a região dos Damhas, área nobre da cidade.

Durante o primeiro dia de funcionamento, a chef Liara Souza, dona da franquia, e Bruna Gonçalves, franqueada de Rio Preto, receberam alguns convidados, como imprensa local e personalidades. Bruna também é de Votuporanga e decidiu se mudar para Rio Preto para investir na empresa.

A franquia, formatada pela RZD Consultoria, está em plena fase de expansão. Na próxima semana, a unidade de Fernandópolis abre as portas e o próximo passo será em Três Lagoas-MS.

A Petit Cake está instalada na avenida Sylvio Della Roveri, nº 740. O horário de funcionamento segue os padrões da matriz de Votuporanga, de terça-feira a domingo, das 15h às 22h.

Mais informações

De acordo com Liara Souza, chef e dona da franquia Petit Cake, já estava na hora do negócio romper os perímetros urbanos de Votuporanga. Ainda na primeira quinzena de fevereiro, será inaugurada também uma unidade em Fernandópolis. A franquia já passa pelo processo de expansão.

“Atendemos clientes de toda região e percebemos que muitas pessoas se interessaram pelo nosso estilo de negócio. É uma maneira de agradecer também pelo carinho e o retorno que tivemos nesse último ano. Queremos que, cada vez mais, as pessoas possam viver experiências únicas de prazer e sabor com os nossos doces”, afirma Liara.

Apesar de ter virado franquia, Liara destaca que “a alta qualidade dos doces será mantida onde quer que a Petit Cake chegue”.

A Petit Cake nasceu, em setembro de 2014, de uma grande paixão por doces, da admiração da gastronomia francesa e do talento de família pelo ramo da confeitaria. O nome escolhido foi inspirado pelo livro do Pequeno Príncipe. As sobremesas servidas na Petit Cake não são feitas para serem consumidas na correria. Elas servem de regresso para o universo infantil. Despertam as melhores memórias e sensações. A Petit Cake foi pioneira na região com as chamadas 'taças sujas'. Até então, essa sobremesa era um clássico do Cereja Flor, café de São Paulo.

A confeiteira

Uma paixão que virou um negócio. O primeiro doce que saiu da cozinha da avó de Liara foi um brigadeiro de colher. Daí em diante a cozinha foi palco de invenções malucas. “Deixei o lado confeiteiro da família, que já tem tradição no assunto, falar mais alto na minha vida, e buscando inspiração em renomados nomes da confeitaria, quero evoluir sempre a arte trazendo inovação, sem descuidar do sabor", afirma Liara.

A busca por inovação e beleza, novos ingredientes e combinações de sabores, a originalidade da decoração e montagem são os principais focos da Petit Cake. “Gosto de compreender as expectativas dos clientes e tenho o objetivo de realizar seus sonhos, fazer com que cada festa tenha um detalhe único e sem igual, faço disso uma assinatura pessoal do meu trabalho, trazer a originalidade é nosso diferencial, seja na combinação de sabores, na beleza dos doces e bolos ou na apresentação.”

A empresa tem compromisso com a qualidade das sobremesas. "Por esse motivo escolhemos o melhor dos chocolates, o chocolate Callebaut de origem belga derrete na língua, envolve o paladar inteiro, tem muitas nuances diferentes, aromas e textura e uma persistência longa."

Os doces: as sobremesas são baseadas em brownie, que é um bolo tradicional americano. A chef Liara resgatou uma antiga receita e apresenta ao público uma forma diversificada com várias combinações.