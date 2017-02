Poço Profundo, na região Sudeste da cidade, foi inaugurado no último dia do ano passado; empresas alegam atraso no pagamento

publicado em 04/02/2017

Lucimara Rosseto e Mauro Sanches fazem parte dos empresários que reivindicam o pagamento

Da Redação





Empresários terceirizados da empresa Capter Engenha ria, responsável pela obra do poço profundo Sudeste, inaugurado no último dia do ano passado, reivindicaram, na manhã de ontem, o pagamento dos serviços prestados no local. Segundo os proprietários das empresas, o valor total soma mais de R$ 300 mil para mais de cinco empresas.

De acordo com Lucimara Rosseto de Paula, proprietária de uma empresa de estruturas, a Capter Engenharia deve pagar mais de R$ 80 mil para a empresa dela. “Nós estamos reivindicando o trabalho que foi feito. Nós terminamos os serviços em novembro e a obra foi inaugurada em dezembro. Foi feito um serviço rápido, trabalhamos com sol e chuva, aos sábados, domingos e feriados, e até o momento estamos aguardando uma parte que não foi paga a nós pelos serviços prestados”, afirmou ao jornal A Cidade.

Mauro Martins Sanches também é um dos empresários que afirma não ter recebido o pagamento dos serviços prestados para a Capter Engenharia. Segundo Mauro, proprietário de uma empresa de escavações, a Capter deve pagar mais de R$ 25 mil a empresa dele. “Sem o pagamento dos serviços, a minha empresa corre o risco de quebrar. Investimos para prestar o serviço, fizemos pagamentos e agora precisamos receber”, disse.

Em nota, a Saev Ambiental afirmou que está em dia com a empresa licitada para construção do poço profundo e esclareceu que não tem autonomia. “Não é de responsabilidade da Saev Ambiental a relação da empresa com seus fornecedores”, explicou.