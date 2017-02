Escritura do terreno foi assinada nesta quarta-feira (1/2) no gabinete do prefeito João Dado

publicado em 02/02/2017

O prefeito de Votuporanga, João Dado, recebeu representantes da empresa Alimentare Produtos Refrigerados em seu gabinete no fim da tarde da última quarta-feira (1/2) para oficializar a vinda da empresa para o município. Esta já é a segunda empresa anunciada neste ano pelo prefeito Dado para geração de emprego e renda à população.

A Alimentare é distribuidora de produtos lácteos da Nestlé e de diversas outras marcas. Abastece várias cidades do Estado de São Paulo. Participaram do ato de assinatura da escritura da área o diretor geral e sócio proprietário da empresa, Rodrigo Cavalin, que estava acompanhado dos outros sócios, Epaminonda e João Carlos Ferreira. A empresa tem unidades instaladas em Rio Preto e Jales e, com os atrativos locais, pretende concentrar as atividades em Votuporanga.

A área de cerca de 7 mil m² está localizada no 7º Distrito Industrial, próximo de Simonsen. O processo de doação da área teve início no ano passado, com análise e aprovação do Conselho de Desenvolvimento Econômico. “Temos uma política de captação de novas empresas muito atrativa para os empresários. Estamos buscando recursos para estruturar este novo Distrito Industrial e assim gerar emprego e renda para a nossa gente”, afirmou o prefeito Dado.

O sócio João Carlos destacou que a localização estratégica de Votuporanga, a estrutura oferecida e os incentivos da Prefeitura foram diferenciais na escolha do município para a construção da nova sede.

O diretor geral da empresa, Rodrigo Cavalin, estima que inicialmente a unidade possa gerar em torno de 25 novos postos de trabalho.

