Há uma década, graduação promove projetos socialmente responsáveis e atendimentos gratuitos à comunidade

publicado em 01/02/2017

O curso de Psicologia da UNIFEV está em festa durante este mês de fevereiro. Isso porque, a graduação completa 10 anos de criação, nesta quinta-feira (dia 02).

Com o início da primeira turma, em 2007, o Centro Universitário de Votuporanga não só ampliou as atividades socialmente responsáveis desenvolvidas, como passou a oferecer atendimentos gratuitos na área, por meio de uma clínica própria. Hoje, o espaço que funciona em anexo ao Campus Centro, recebe cerca de 230 pacientes por mês.

Ao longo de uma década, portanto, já são mais de 250 psicólogos no mercado, formados pela UNIFEV, que ocupam importantes vagas em escolas, consultórios particulares, clínicas especializadas, hospitais e empresas em geral.

Segundo a coordenadora interina do curso, Profa. Ma. Maria Celina Trevisan Costa, uma das responsáveis pelo planejamento da graduação, juntamente com a coordenadora titular, Profa. Ma. Raquel Martins Sartori, e o Prof. Dr. Alexandre da Silva de Paula, no decorrer destes 10 anos, o curso de Psicologia construiu uma trajetória sólida e de respeito, em razão da qualidade do ensino ofertado, e a relação de compromisso sempre mantida com os alunos e a sociedade.

“Além da Clínica de Psicologia, realizamos vários trabalhos nos nossos modernos laboratórios de Análise Experimental do Comportamento e de Observação do Comportamento. Projetos desenvolvidos pelos próprios alunos também são muitos especiais aos nossos olhos e de toda a população. Nesse sentido, podemos citar o Atitudes Positivas, o Grupo de Apoio e Orientação à Pessoa Enlutada (GAOPE), o de Apoio Psicológico a Pessoas em Tratamento do Câncer (APPTC) e o de Apoio à Vida (PAV)”, destacou.

Para Alencar Venâncio Silva Tognon, 21 anos, aluno do 9º período da graduação, a oportunidade de já poder vivenciar na prática a carreira que escolheu seguir é única.

“O PAV é um grupo terapêutico destinado às pessoas que enfrentam situações delicadas, como depressão, perda de perspectiva de vida e ideação suicida. Nossos encontros são realizados, semanalmente, e têm auxiliado muitos pacientes. Sou apaixonado pelo o que faço e esse despertar só foi possível, por conta da formação que estou recebendo”, contou.

O universitário também disse se sentir orgulhoso de fazer parte da história do curso. “A graduação me propicia enriquecimento não só profissional, mas, também, pessoal. Estes dez anos representam uma linda história que perpassa os muros da Instituição e ganha reconhecimento por meio de grandes projetos trabalhados em prol de toda a comunidade”, enfatizou.