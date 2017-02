Equipes de Santa Fé do Sul e Cosmorama visitaram o Centro de Cultura e Turismo em busca de informações sobre o método de trabalho da pasta

publicado em 03/02/2017

Votuporanga também passou a ser referência regional nas áreas de cultura e turismo. Nos últimos dias, equipes técnicas de cidades vizinhas estiveram no município para conhecer não só a estrutura oferecida como, também, o trabalho desenvolvido pela Prefeitura.

A secretária municipal da Cultura e Turismo, Silvia Brandão Cuenca Stipp, recebeu a secretária da Estância Turística de Santa Fé do Sul, Ana Paula Pelaio Garcia Toppan. Acompanhada de sua equipe - formada por Andressa de Carvalho Sindô,Cristeli Santana Rossano, Janaina Mirelli Sória Ruiz Araújo e Márcia Cristina de Oliveira Araújo –, Ana Paula veio a Votuporanga para conhecer as instalações do Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali”, o método de trabalho adotado pelo Município e para discutir a realização de projetos futuros.

Cosmorama

Uma equipe do Departamento de Educação e Cultura de Cosmorama, representada pelo prefeito Luis Fernando Gonçalves, também visitou o Centro de Cultura e Turismo. Em reunião com a secretária Silvia Stipp eles receberam informações a respeito do processo de construção do inventário de Votuporanga para pleitear o título de Município de Interesse Turístico (MIT), junto ao Governo do Estado. Durante a visita, a equipe ainda discutiu sobre a forma de elaboração do Plano Diretor de Turismo.

Secretário Estadual

Em recente passagem por Votuporanga, o secretário de Turismo do Estado de São Paulo, Laércio Benko, elogiou a estrutura que o Município possui na área. De posse do Plano Diretor de Turismo, Benko parabenizou a equipe pela elaboração do documento e disse ainda que muitas cidades consideradas Estâncias Turísticas não possuem um plano como este.