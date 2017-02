Ocupantes foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros de Votuporanga; as causas do acidente serão investigadas

publicado em 02/02/2017

Da redação

Um acidente chocou a população na noite desta quarta-feira. Três pessoas ficaram feridas na vicinal entre Valentim Gentil e Magda, na via de acesso ao Parque Ecoturístico da cidade.

O acidente aconteceu entre uma caminhonete, ocupada por um casal, e um Fiesta, que era conduzido por uma dentista.

O Corpo de Bombeiros de Votuporanga e a Defesa Civil foram acionados. As vítimas foram encaminhadas ao atendimento médico. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Científica.