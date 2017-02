Encontro, que reuniu gestores, educadores e colaboradores da Instituição, aconteceu na manhã dessa quarta-feira (dia 1º), na nova sede da Escola

publicado em 02/02/2017

O Colégio Unifev recebeu, na manhã dessa quarta-feira (dia 1º), a visita do primeiro bispo da Diocese de Votuporanga, Dom Moacir Aparecido de Freitas.

O encontro aconteceu nas nova sede da Escola, na Cidade Universitária, onde uma placa, em agradecimento e homenagem ao sacerdote, foi descerrada.

Acompanhado do padre Gilmar Margotto, Dom Moacir aproveitou a oportunidade para dar uma benção às novas instalações do Colégio, recém-inauguradas na última sexta-feira (dia 27). A presença do líder religioso estava confirmada para a ocasião, mas em razão de compromissos de trabalho, o bispo não pode estar presente no evento.

“Estou honrado pelo convite e por estar aqui. É um momento em que devemos agradecer por esta história bonita do Colégio, que completou 40 anos de existência, recentemente. É um trabalho significativo para a nossa cidade e toda a região. Como é importante o ensino, a transmissão do conhecimento e dos princípios para todo o País!”, ressaltou.

Para a diretora do Colégio Unifev, Profa. Esp. Terezinha Joana de Carvalho Amaral, a visita do bispo foi um encontro aguardado e muito significativo. “Infelizmente, Dom Moacir não pode estar presente em nossa inauguração. Mas, com a sua visita hoje, temos aqui representada todas as formas de fé, afinal, Deus é um só. Quando o Presidente nos disse que a Escola mudaria de lugar, eu, em minhas orações, pedi a ELE para que viesse primeiro e cuidasse de tudo, e assim tem sido até então”, disse emocionada.

De acordo com o Diretor-Presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), mantenedora do Colégio, médico-veterinário Dr. Celso Luiz Alves dos Santos, é gratificante iniciar uma nova fase com uma benção. “Para nós, é uma satisfação muito grande ter Dom Moacir aqui, principalmente neste momento em que Votuporanga acaba de conquistar a sua própria Diocese. Estamos muito felizes e lisonjeados com a visita”, comentou.