Equipamentos ficam próximos à entrada do prédio, pela avenida Ângelo Bimbato, e acomodam até 20 bicicletas

publicado em 02/02/2017

Na última quarta-feira (01/02), dois bicicletários foram instalados próximos à entrada do Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali”, pela Avenida Ângelo Bimbato, no Parque da Cultura de Votuporanga.

Com vagas para até 20 bicicletas, os equipamentos facilitam o acesso dos ciclistas ao Centro de Cultura e Turismo e também garantem mais segurança ao patrimônio dos visitantes no espaço.

A implantação dos bicicletários é fruto de uma parceria entre as Secretarias da Cultura e Turismo e de Trânsito, Transporte e Segurança, responsável pela confecção e afixação dos aparelhos.

De acordo com a secretária municipal da Cultura e Turismo, Silvia Stipp, a instalação dos equipamentos é uma prestação de serviços que traz à população a possibilidade de agregar, num mesmo espaço, atividades esportivas e culturais. “Os bicicletários são muito bem-vindos, pois chamam a atenção do ciclista que vem se exercitar no Parque da Cultura, e que, a partir de agora, passa a se sentir mais acolhido pelo Centro de Cultura e Turismo e até mesmo estimulado a participar das atividades oferecidas pelo espaço”, afirmou.

Para o secretário municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, Jair de Oliveira, os bicicletários são importantes para organizar e garantir segurança aos proprietários. “Além de incentivarmos o uso deste meio de transporte, proporcionamos um espaço seguro e confiável para as pessoas guardarem suas bicicletas enquanto prestigiam os inúmeros atrativos do Parque da Cultura”, finalizou.