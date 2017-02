O secretário Serginho da Farmácia, garantiu que dará o apoio necessário para os moradores

publicado em 03/02/2017

Atendendo a diversas manifestações públicas, os vereadores de Votuporanga foram em busca de solução para o grave problema enfrentado por um casal que está totalmente desamparado e "morando" na praça Santa Luzia. Na manhã desta sexta-feira, os vereadores Hery Kattnwinkel e Edinalva Azevedo, levaram o casal até a Secretaria Municipal de Assistência Social, para encontrar uma solução rápida para o problema enfrentado pelos dois.





Sensibilizados com a falta de emprego e, principalmente moradia, os vereadores levaram o problema ao secretário de Assistência Social, Serginho da Farmácia que, convocou sua equipe técnica para encontrar uma solução para esse grave problema. Segundo vizinhos à praça Santa Luzia, o casal estava "morando" naquele logradouro público, em condições subumana.





Diante disso, o secretário Serginho da Farmácia, determinou à sua equipe multidisciplinar para que inclua o casal nos programas sociais, como aluguel social, alimentação e uma melhor condição de vida.





Em seguida, os vereadores foram até a Secretaria de Direitos Humanos, onde em reunião com o titular da pasta, Emerson Pereira, buscou a possibilidade de incluir o casal no programa Votuporanga em Ação, que consiste em um emprego temporário com renda de até um salário mínimo. Muito emocionado, o casal clamou pela ajuda e, posteriormente agradeceu o empenho dos vereadores e o apoio dos secretários municipais.





"Os moradores receberão o atendimento necessário, essa a nossa função, desde a tarde desta quinta-feira, estávamos em busca de solucionar este problema social envolvendo esse casal", enfatizou Hery. A vereadora Edinalva ressaltou que espera a solução para as próximas horas, com a inclusão do casal nos programas sociais.