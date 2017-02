O valor arrecadado na campanha Km Solidário foi dividido entre as instituições de forma proporcional; entrega ocorreu ontem

publicado em 04/02/2017

Na tarde de ontem foi divulgado e repassado o valor para as entidades do município

Daniel Castro

Com o objetivo de levantar recursos para as entidades de Votuporanga, os postos Ipiranga realizaram a campanha beneficente Km Solidário, que ontem divulgou o valor arrecadado: R$ 140.100. O valor foi dividido entre as instituições de forma proporcional.

O empresário João Vilar contou que a iniciativa foi um sucesso, já que o calor arrecadado é considerável. “No primeiro ano, podemos dizer que a campanha foi um sucesso”, falou. Ele ressaltou ainda que é muito importante colaborar com as entidades que prestam um serviço relevante no município.

João também não descartou a possibilidade de mais edições da campanha serem realizas.

Todos os postos Ipiranga da cidade iniciaram, em 1º de outubro, a campanha beneficente Km Solidário, repassando o valor de R$ 0,02 por litro, de cada abastecimento para algumas instituições assistenciais: Santa Casa, Apae, Lar Beneficente Labece, Casa da Criança, Lar Beneficente Viver Bem, Lar São Vicente de Paula, Associação Beneficente Dr. Bezerra de Menezes, Associação Beneficente Fonte Viva, Associação Beneficente Irmão Mariano Dias, IDAV-Instituto Audiovisual de Votuporanga, Casa Recanto da Paz e Comunidade e Joana de Angeles. Segundo os organizadores, a iniciativa, que durou três meses, é inovadora e promove uma ação social para ajudar a comunidade local.