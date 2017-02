Entre as medidas que constam nas propostas estão a aquisição de um ônibus rural e investimento no projeto “100% Pavimentação Asfáltica”

publicado em 01/02/2017

Vereadores votaram e aprovaram os projetos na última sessão

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br





Os vereadores votaram e aprovaram, na sessão de anteontem, a liberação de crédito adicional para o Poder Executivo. Um projeto é no valor de R$ 822.000 e o outro de R$ 3.446.000. Entre as medidas que constam nas propostas estão a aquisição de um ônibus rural e investimento no projeto “100% Pavimentação Asfáltica”.

Os R$ 822.000 são para transferência à Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga e devem ser aplicados no custeio das ações de média e alta complexidade. Também serão utilizados para o pagamento dos agentes que trabalharem na campanha “Todos juntos contra o Aedes aegypti” e para implantação de duas academias ao ar livre.

A outra proposta abre crédito adicional no valor de R$ 3.446.000. A verba será aplicada na manutenção das atividades do ensino fundamental para aquisição de ônibus rural; construção, ampliação e reforma do Complexo Esportivo das Paineiras; implantação de academias ao ar livre em várias praças da cidade.