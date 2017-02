Afirmação foi feita ao jornal A Cidade durante o lançamento da ‘Semana da Não-Violência’

publicado em 02/02/2017

Da redação





Alguns dados estão preocupando a Secretaria de Direitos Humanos. Segundo o secretário da pasta, Emerson Pereira, os números de bullying, ameaças e violência sexual estão aumentando na cidade. Afirmação foi feita ao jornal A Cidade durante o lançamento da ‘Semana da Não-Violência’, na manhã de ontem.

“Cada vez mais, essas violências de atentado ao pudor têm aumentado na cidade, o que nos traz uma grande preocupação. Muitas crianças, adolescentes e idosos estão sofrendo violências sexuais dentro de suas residências e não tem coragem de denunciar, acabam sofrendo com medo e não denunciam”, afirmou o secretário.

O secretário contou que a violência está generalizada na cidade e, no ano passado, quem mais sofreu abuso sexual em residências foram as crianças e adolescentes, com idade até 14 anos. “Isso nos traz uma grande preocupação, por isso fazemos o acolhimento e damos o suporte necessário às pessoas agredidas. Ainda estamos informando, por meio da ‘Semana da Não-Violência’, a importância da denuncia para que possamos dar continuidade nas providências às vítimas”, disse Emerson Pereira.

A ‘Semana da Não-Violência’ é realizada até amanhã pela Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria de Direitos Humanos.