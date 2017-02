No momento, a empresa vencedora e o Poder Executivo estão definindo os últimos detalhes para a instalação da estrutura

publicado em 01/02/2017

O serviço garantirá o incentivo à utilização do local para momentos de lazer das famílias votuporanguenses

Da Redação





O container para locação de bicicletas no Parque da Cultura que estava previsto para ser instalado até o final do ano passado, ficou para este ano. Segundo a Prefeitura de Votuporanga, no momento, a empresa vencedora e o Poder Executivo estão definindo os últimos detalhes para a instalação da estrutura.

No local, a empresa vencedora da licitação deve disponibilizar no mínino seis bicicletas de aro 26, com 21 velocidades, tipo urbana e um triciclo tipo família. De acordo com o contrato, os valores cobrados pela locação das bicicletas deverão ser de no máximo R$ 8 a primeira hora e R$ 5 as demais horas, não sendo cobrado proporcional, podendo estes valores serem reajustados mediante requerimento e aprovação da Prefeitura.

Ainda como previsto no contrato, o funcionamento do serviço deve acontecer no mínimo de segunda-feira a sexta-feira, das 06h as 10h e das 16h as 20h, e de sábado, domingo e feriado, das 7h as 20h. Sendo que o horário máximo que pode ocorrer o funcionamento é de segunda-feira a domingo, das 6h as 22h.

Segundo a Prefeitura, o serviço garantirá o incentivo à utilização do local para momentos de lazer das famílias votuporanguenses. “A Prefeitura entende também que haverá o incentivo para a prática de exercícios físicos regulares, melhorando, assim, a qualidade de vida da população”, afirmou.

(Colaborou Gabriele Reginaldo)