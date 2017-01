O Centro Poliesportivo das Paineiras foi inaugurado no final do mês de dezembro

publicado em 27/01/2017

O vereador Walter José dos Santos, o Wartão (PSB) esteve na manhã de ontem em visita ao Centro Poliesportivo “Victor Hugo”, localizado no bairro Paineiras, em Votuporanga. O vereador recebeu a informação de usuários do local de que aquela praça esportiva já apresenta algumas rachaduras em volta da piscina e muita água parada em toda a área.

O vereador Wartão quer providências por parte da construtora que executou as obras.

Segundo o vereador, existem algumas rachaduras próximas à piscina e, com a intensa chuva dos últimos dias, a água está infiltrando o parque aquático, podendo provocar estragos maiores. Para isso, o vereador levou o secretário de Obras da Prefeitura, Gilmar Aurélio, o Gaspar, e o diretor da Secretaria de Esportes, André Figueiredo, para verificar o que pode ser feito no local.