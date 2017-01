Graduação foi aplicada pelo mestre faixa preta Marcelo Ruhland, 6º Dan, da Kuk Sool Kwan, de São Paulo

publicado em 26/01/2017

Alunos da escolinha de Hapkidô da Prefeitura de Votuporanga passaram pelo exame de graduação no último sábado (21/1). A modalidade é uma arte marcial coreana especializada em defesa pessoal, e as aulas são oferecidas pela Secretaria de Esportes e Lazer juntamente com as de Taekwondô. Participaram da graduação o mestre faixa preta paulistano, Marcelo Ruhland, 6º Dan, representante da Kuk Sool Kwan, o órgão federativo para a América Latina e Portugal.

"O exame graduou 11 alunos, sendo que a nossa escolinha conta hoje com cerca de 40 alunos em média", disse o secretário José Ricardo Rodrigues. O próximo exame de graduação deverá acontecer no início de novembro.