publicado em 21/01/2017

O secretário esteve na tarde de ontem no Centro de Cultura e Turismo, no Parque da Cultura

Daniel Castro

Quem visitou Votuporanga na tarde e ontem (20) foi o secretário estadual de Turismo, Laércio Benko, que na oportunidade garantiu que a cidade será Município de Interesse Turístico (MIT) o quanto antes. Ele afirmou ainda que esse ano o município já receberá recursos da sua pasta.

Ontem (20), às 14h30, Laércio visitou o Centro de Cultura e Turismo, no Parque da Cultura. Ao lado do prefeito João Dado, de vários secretários municipais, vereadores, do prefeito de Cardoso, Tucura, e do deputado estadual Carlão Pignatari, ele percorreu as instalações do local.

O secretário contou que é uma grande alegria estar em Votuporanga e que traz o “abraço do governador Geraldo Alckmin” para o município. Ele destacou que a equipe da Prefeitura elaborou um plano diretor de turismo “maravilhoso” e que certamente tornará “Votuporanga um Município de Interesse Turístico”. “A cidade tem grandes qualidade, cumpriu as regras direitinho; ou seja, não está apenas pedido, a equipe da Prefeitura trabalhou corretamente para poder pedir”, comentou.

Laércio disse ter certeza que o trabalho desenvolvido na cidade será aprovado na Secretaria de Turismo e será aprovado na Assembleia Legislativa do Estado. “Certamente, a partir desse ano ainda Votuporanga começará a receber recursos específicos para o turismo”, falou. A verba, acrescentou, será importante para a criação de outros espaços e serviços ligados ao turismo, que, na avaliação dele, “é a grande indústria para gerar emprego e renda para a população”.

Ainda segundo o secretário, o governador criará, além das 70 estâncias turísticas que o Estado já tem, mais 140 Municípios de Interesse Turístico, todos eles recebendo R$ 600 mil por ano para o desenvolvimento do turismo. “Esses municípios serão criados até julho deste ano, para serem encaminhados para a Assembleia aprovados por lei para que os recursos ainda esse ano possam ser liberados”, esclareceu.

De cada três cidades do Estado, ressaltou Laércio, uma será de interesse turístico e receberá recursos para o desenvolvimento do turismo.

O prefeito João Dado agradeceu a presença do secretário e destacou que o apoio de Laércio é fundamental para a cidade ser de interesse turístico. O chefe do Executivo parabenizou o secretário pelo trabalho desenvolvido na pasta.