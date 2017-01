De acordo com a previsão o tempo, a tendência é de mais chuva nos próximos dias em Votuporanga; em um dia choveu 50 mm

publicado em 18/01/2017

De acordo com a previsão o tempo, a tendência é de chuva nos próximos dias

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br





A chuva parece não querer acabar em Votuporanga. A cidade registrou quase 130 mm de chuvas nos últimos dias conforme levantamento da Coacavo (Cooperativa de Agronegócio e Armazenagem de Votuporanga).

Na quarta-feira (dia 11), choveu 50.1 mm, quinta-feira (37.2), sexta-feira (0.7), sábado (4.4), domingo (11.9), segunda-feira (8.4) e terça-feira (15.5). No total, são 128,2 mm.

A previsão do tempo, conforme o site ClimaTempo, é que as chuvas sigam no município. A expectativa para hoje é que chova 10 mm, amanhã, 13 mm, sexta-feira (20), 14 mm, sábado (21), 5 mm, e domingo ( 22), 13 mm.

Com o calor e as chuvas, os mosquitos e pernilongos se proliferam rapidamente. Os insetos se adaptam bem à chuva, tanto que o verão é o principal período de transmissão da dengue e de outras doenças que têm mosquitos como vetores.