XXXII Encontro Interestadual acontecerá na Igreja dos Santos Reis, no bairro Vila Paes

publicado em 26/01/2017

Neste domingo (29/1) Votuporanga sediará o XXXII Encontro Interestadual de Companhias de Santos Reis, evento promovido pelo Centro de Folclore e Cultura, com apoio da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo. Dezenove companhias de diversas cidades se reunirão na Igreja dos Santos Reis, localizada no bairro Vila Paes, a partir das 11 horas.

Para abrir o Encontro, o Coral de Violas “A Voz do Sertão” programou um repertório receptivo de três músicas que será sucedido pelo cortejo das companhias. Uma estrutura com quatro tendas está sendo montada em frente à igreja para acomodar os integrantes.

A Folia de Reis, que celebra o nascimento de Jesus, é um evento cultural de tradição no município. “A celebração e o encontro de várias companhias buscam a preservação da nossa história e uma manifestação popular de extrema relevância, faz parte da nossa cultura”, destaca a secretária da Cultura, Silvia Stipp.

Para o presidente do Centro de Folclore e Cultura, Natal Antonio Rosa, “o evento é fundamental para resgate da cultura popular em nosso município. Esperamos que a população possa prestigiar”.

O Dia Municipal das Companhias de Reis integra o calendário oficial de Votuporanga desde 2016, como o último domingo de janeiro, instituído pela lei nº 5.653, de 26 de agosto de 2015. Dentro das celebrações acontecem: procissão, romaria, danças e algumas pessoas fantasiadas em trajes especiais, que representam os personagens tradicionais do cortejo. As músicas são tocadas com instrumentos típicos da festa: violão, viola, sanfona, zabumba, pandeiro, caixa e reco-reco.

SERVIÇO:

XXXII Encontro Interestadual

Data: Domingo, 29 de janeiro

Hora: 11 horas