publicado em 19/01/2017

Diversas pessoas procuraram a Secretaria de Direitos Humanos na última semana em busca de uma recolocação no mercado de trabalho por meio do programa Votuporanga em Ação II. A frente de trabalho recebeu 210 inscrições em uma semana. São oferecidas 60 oportunidades de emprego, que serão ocupadas de acordo com a liberação das vagas.

Segundo o secretário da pasta, Emerson Pereira, os trabalhadores serão colocados em equipes e separados para atenderem as secretarias do município. Ele afirmou que das 60 vagas, 12 são destinadas a área da saúde para a realização de mutirões contra a dengue.

“Os selecionados serão capacitados para atuarem nos serviços que serão destinados a eles. O programa tem sido um sucesso e está criando uma oportunidade para a população que geralmente é excluída da comunidade, como ex-presidiários, comunidade LGBT, profissionais do sexo, moradores de rua, deficientes físicos, dependentes químicos, entre outros”, explicou o secretário.

Emerson ainda falou que em 15 dias de gestão, mais de 400 pessoas foram atendidas na secretaria que fica na rua Pe. Izidoro Cordeiro Paranhos, 3.183. “O que me deixa feliz é o entusiasmo da gestão e saber que a preocupação é com o ser humano”, disse o secretário.

(Colaborou Gabriele Reginaldo)