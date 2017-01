A Vikstar Contact Center já opera em Votuporanga desde o início desta semana. A empresa que trabalha no segmento de call Center, se instalou na cidade devido à política de atração de novas empresas instituída pela Prefeitura de Votuporanga. Inaugurada no final de dezembro, o empreendimento já conta com 350 colaboradores entre operadores de telemarketing, gerentes, supervisores e monitores.

A previsão é chegar a 2 mil trabalhadores até dezembro, já que as vagas para operadores de telemarketing continuam abertas. Interessados devem procurar a Faculdade Futura de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, para a entrega dos currículos, que também pode ser feita através do email selecaovotuporanga@vikstar. com.br . Candidatos para operador de telemarketing devem ter Ensino Médio completo e pelo menos 18 anos. O diretor da unidade da empresa em Votuporanga, Juliano Basílio, explicou que durante a primeira fase, mais de 300 contratações em telemarketing foram realizadas. “Outras 300 admissões no mesmo setor já estão sendo efetuadas nesta segunda etapa para começarem a atuar em fevereiro”, destaca.

O prefeito de Votuporanga, João Dado falou das oportunidades de trabalho como as disponibilizadas pela Vikstar em Votuporanga. “A Vikstar é hoje uma importante fonte de geração de emprego para os votuporanguenses, especialmente para os mais novos, que buscam a primeira oportunidade”.

A Vikstar está localizada na área onde está sendo construído o North Shopping Votuporanga, possui cerca de 4 mil metros quadrados e toda estrutura tecnológica necessária para o ramo de atuação. “São 91 quilômetros de fiação instalados para o funcionamento de 1.057 Postos de Atendimento”, detalhou o diretor de implantação e manutenção da empresa, José Carlos Alcalde.

A empresa prestadora de serviços no ramo de Contact Center foi a que mais cresceu nos últimos anos com abrangência nacional. Atua com clientes fortes no segmento de telefonia e produtos bancários realizando serviços ativos e receptivos, cumprindo exigências de excelência em desempenho e qualidade.

