Quatro projetos serão votados nesta segunda-feira à noite, durante a sessão da Câmara Municipal

publicado em 29/01/2017

A 2ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga será nesta segunda-feira, às 18h

Daniel Castro

Entre as propostas previstas para serem votadas na 2ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga, na noite desta segunda-feira, estão duas aberturas de crédito adicional para o município. Uma é no valor de R$ 822.000 e a outra de R$ 3.446.000. Os projetos são de autoria do Poder Executivo.

Na primeira medida, é R$ 822.000. Os recursos são para transferência à Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga e devem ser aplicados no custeio das ações de média e alta complexidade. Também serão utilizados para o pagamento dos agentes que trabalharem na campanha “Todos juntos contra o Aedes aegypti” e para implantação de duas academias ao ar livre.

O segundo projeto abre crédito adicional no valor de R$ 3.446.000. A verba será aplicada na manutenção das atividades do ensino fundamental para aquisição de ônibus rural; construção, ampliação e reforma do Complexo Esportivo das Paineiras; implantação de academias ao ar livre em várias praças da cidade.

Os recursos devem ser aplicados ainda na instalação de manutenção de elevadores para o novo Centro Administrativo. Outra destinação da verba é o projeto “100% Pavimentação Asfáltica”, que conta com a duplicação da avenida Horácio dos Santos e no prolongamento da avenida da Cesp; serviços no Parque Boa Vista I; no estacionamento do shopping; na avenida Marginal do Posto Trevão e em diversas ruas. Por fim, parte do dinheiro é para a construção do Centro de Referência de Assistência Social, o Cras Noroeste.