O programa de aluguel social ajuda famílias carentes que vivem abaixo da linha da pobreza

publicado em 20/01/2017

Uma moradora que reside na rua Javari, no bairro Jardim Umuarama, vive em situação de extrema pobreza e socorreu aos vereadores de Votuporanga para poder viabilizar o aluguel social e também apoio para reivindicar a sua aposentadoria.

Neste sentido, os vereadores Léo Chandelly e Hery Kattwinkel foram até a humilde residência de Maria Lúcia, 61 anos de idade, acompanhados pela equipe da assistência social do município. O pedido feito pelos vereadores diz respeito a incluir aquela senhora nos programas de atendimento social oferecidos pela rede municipal de assistência social, como a inclusão dela no plano de aluguel social. A mulher reside em uma casa de dois cômo dos e, para sobreviver, ela guarda materiais recicláveis para depois revendê-los a empresas.

Em razão disso, todo o material recolhido é depositado no pequeno quintal de sua residência, ocasionando um ambiente desagradável para ela e os próprios vizinhos. Diante disso, a pedido dos vereadores, a equipe da Secretaria de Assistência Social viu de perto a triste realidade enfrentada pela idosa que, além dessa questão social, enfrenta sérios problemas de saúde, como diabetes e câncer de mama.