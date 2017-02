Segundo a vereadora, o número de pessoas desempregadas com idade acima de 50 anos vem aumentando significativamente no Brasil

publicado em 31/01/2017

O Brasil enfrenta nos últimos anos, a sua maior crise financeira e econômica, o que gera recorde nos índices de desemprego no País. Vislumbrando um pouco de alívio às famílias brasileiras e, consequentemente os votuporanguenses, a vereadora Missionária Edinalva Azevedo (PRB), propôs, através de uma indicação apresentada na sessão ordinária desta segunda-feira, dia 30, que as entidades ligadas à indústria e comércio, deem a oportunidade de emprego às pessoas com idade acima dos 50 anos.

Para justificar a sua proposta, a vereadora Edinalva usou a tribuna da Câmara Municipal e conclamou os empresários, comerciantes e industriais para que analisem a sua proposta e ofereçam oportunidade de emprego às pessoas idosas.

Segundo a vereadora, o número de pessoas desempregadas com idade acima de 50 anos vem aumentando significativamente no Brasil, o que gera uma grande preocupação, pois, esses trabalhadores em sua maioria possuem família e necessitam do salário para garantir o seu sustento.

Nesse contexto, a vereadora entende ser pertinente que as diretorias da Associação Industrial da Região de Votuporanga – AIRVO e da Associação Comercial de Votuporanga – ACV, estimulem seus associados a promoverem a contratação de trabalhadores dessa faixa etária.

"Vale ressaltar que esses trabalhadores possuem a vivência necessária para enfrentar e resolver diversos tipos de problemas que surgem diariamente nas empresas e podem inclusive ser de grande valia para trazer ensinamentos aos empregados mais jovens", destacou a vereadora.

Considerando ainda que qualquer profissional pode ser realocado no mercado de trabalho se tiver as características que os empregadores julgam como essenciais, como comprometimento, transparência e interesse em aprender.

Desta forma, como representante da comunidade votuporanguense na Casa Legislativa, a vereadora entendeu ser essencial oficiar à diretoria da Associação Industrial da Região de Votuporanga – AIRVO, bem como à diretoria da Associação Comercial de Votuporanga – ACV, para que estimulem seus associados a promoverem a contratação de pessoas com mais de 50 anos.

Vila Carvalho

Em outra indicação, a vereadora pediu à Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, que crie uma linha de transporte coletivo para atender o povoado da Vila Carvalho. Segundo a vereadora, moradores pediram que o Poder Público Municipal promova a passagem de linha de transporte coletivo urbano naquela comunidade.

Para a vereadora, trata-se de um serviço essencial, principalmente, àqueles que vêm diariamente trabalhar nas empresas locais.