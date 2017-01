Rodrigo levou em mãos a reivindicação que foi assinada pelo chefe do Poder Executivo

publicado em 27/01/2017

Rodrigo fez a reinvindicação diretamente ao prefeito

Aproveitando a assinatura do contrato para as obras da Estrada do 27, na tarde e ontem, o vereador Antonio Barros Vieira da Silva, o Rodrigo Beleza (SD), fez algumas reivindicações ao prefeito João Dado, entre elas a criação de uma rotatória com canteiro no acesso de entrada do Residencial Athenas e o calçamento do local, que fica no início da vicinal Adriano Pedro Assi.

Rodrigo levou em mãos a reivindicação que foi assinada pelo chefe do Poder Executivo. No documento, o parlamentar solicita ainda a construção de uma lombofaixa no início da vicinal. “Como na localidade existe um tráfego intenso de veículos, a rotatória garantirá a segurança dos motoristas e demais pessoas que por ali transitam todos os dias”, observou.