publicado em 31/01/2017

Nesta segunda-feira (30/01), o vereador Chandelly (PTC) almoçou no Corpo de Bombeiros de Votuporanga a convite do Tenente Silvestre. Na ocasião, o parlamentar conheceu as instalações, os trabalhos e também as necessidades de todos os integrantes e do Posto local.

Durante a visita, Chandelly destacou a importância do trabalho realizado pelo Corpo de Bombeiros para a população e também em favor dos animais. “Eu admiro o trabalho de quem cuida de nós e de quem cuida dos animais. Esses heróis precisam ser mais valorizados e reconhecidos. O que muitas pessoas não imaginam é que eles são capazes de tirar dinheiro do próprio salário para comprar um equipamento, por exemplo. Isso é reponsabilidade do Poder Público! ”

O Tenente apontou algumas necessidades de infraestrutura para garantir um atendimento de qualidade. Ele também explicou que o pagamento dos recursos humanos do Corpo de Bombeiros é de responsabilidade do Governo do Estado, mas que a maior parte dos investimentos em manutenção e compra de equipamentos deve ser realizada pelo município.

Os integrantes do Corpo de Bombeiros também falaram sobre o preparo dos profissionais e o atendimento que prestam para diversas cidades da região.

Chandelly afirmou que a visita foi muito produtiva para conhecer como funciona o Corpo de Bombeiros, saber das demandas e assim ter condições de ajudar. “Os bombeiros podem contar com um braço da corporação dentro da Câmara, meu gabinete está de portas abertas. Havendo alguma dificuldade ou alguma carência, eles podem me procurar, eu coloco meu mandato à disposição”, disse.