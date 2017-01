Ela, que mora em uma chácara a 200 metros do alagamento, contou que sempre acontece alagamentos quando chove bastante

publicado em 18/01/2017

A caminhonete da moradora ficou atolada após um alagamento na estrada

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br





Após seu veículo ficar atolado na estrada que liga o Aeroporto à Vila Carvalho, em Votuporanga, na noite de anteontem, a criadora de aves ornamentais Amanda Mequi, 44 anos, ficou revoltada. Ela, que mora em uma chácara a 200 metros do alagamento, contou que sempre acontece alagamentos quando chove bastante.

A mulher postou a foto de sua caminhonete atolada e alguns dizeres: “parabéns engenheiros, secretário de obras e operadores de máquinas da Prefeitura de Votuporanga por este lindo lago que se forma toda vez que a chuva cai sentido Aeroporto/Vila Carvalho. Toda água desce do barranco do Aeroporto com força, formando essa lagoa, e que se dane os moradores que precisam usá-la. Cada chuva que cai fica pior. Vocês só sabem mandar as máquinas mascarar os buracos. Logo teremos que usar elevadores para entrarmos em nossas casas, pois vocês só sabem tirar terra e rebaixar ainda mais a estrada, ficando cada vez pior”.

Em conversa com A Cidade, Amanda confirmou as informações postadas por ela na internet. Ela contou que o problema nunca é resolvido em definitivo e que geralmente é retirada mais areia do buraco. “Sempre acontece isso aqui. No final do ano mesmo aconteceu e agora novamente. Espero que algo seja feito”, falou.