Em relatório apresentado de dezembro do ano passado, esse era o total de vagas que estariam disponíveis para este ano

publicado em 26/01/2017

A secretária Encarnação Manzano apresentou relatório de 2016 e metas para 2017

Aline Ruiz

Foi realizada na tarde de on tem uma audiência pública para apresentar um balanço trimestral sobre a Educação de Votuporanga no ano de 2016. Na oportunidade, a secretária de Educação, Encarnação Manzano, expôs um balanço do 2º semestre do ano passado, deixado pela então responsável pela pasta, Silvia Rodolfo. Durante as explanações, a secretária foi questionada a respeito do número de vagas em creches de Votuporanga. Sobre isso, ela afirmou que um relatório de dezembro do ano passado apontava que 318 vagas estariam disponíveis para crianças em 2017.

O questionamento partiu do vereador Leonardo da Silva Brigagão (PTC), conhecido como Chandelly Protetor. Segundo ele, muitas mães o procuram e falam a respeito da falta de vagas em creches de Votuporanga. “Conversei com muitas mães que me relataram esse problema. Por isso gostaria de saber o que pode ser feito para melhorar essa questão”, disse.

Sobre o assunto, a secretária foi clara ao explicar o que de fato acontece em Votuporanga. “É muito importante que as pessoas entendam que o município oferece vagas e não lugar. O que acontece é que muitos pais não aceitam colocar os filhos em determinadas creches, mas acontece que aquela que ele quer está lotada, e não podemos de maneira alguma lotar uma sala de aula e sobrecarregar o professor”, explicou.

Encarnação explicou que o Conselho Municipal de Educação está de olho na questão de lotação de escolas. “Se uma creche tem criança a mais do que ela suporta, o conselho precisa tomar providências, porque isso não pode ocorrer. Segundos informações, as demandas estão todas atendidas”, revelou.