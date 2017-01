Plataforma eletrônica disponibiliza desde MBAs em diversas áreas de conhecimento a opções de atualização profissional; inscrições seguem até o dia 13 de fevereiro

publicado em 30/01/2017

A UNIFEV, por meio do seu convênio com a Fundação Getulio Vargas (FGV), está oferecendo mais de 50 opções de cursos online, em diversas áreas de conhecimento, tais como: Direito, Gestão Financeira, Gestão de Marketing e Gestão de Pessoas, entre outras.

Além dos MBAs a distância, destinados aos interessados em realizar provas e participar de encontros presenciais em Votuporanga, a Instituição disponibiliza inúmeras possibilidades de atualização profissional. A UNIFEV é a única conveniada à FGV da região Noroeste Paulista, autorizada a operar e a hospedar turmas nessa modalidade.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 13 de fevereiro, por meio do link: (www5.fgv.br/fgvonline/unifev) ou no site do Centro Universitário de Votuporanga (www.unifev.edu.br), na aba "FGV - Cursos Online" ou "Pós-Graduação - FGV Online". As aulas estão previstas para começarem no dia 20 do mesmo mês.

Os cursos de MBA a distância em Gerenciamento de Projetos, Gestão Empresarial, Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria, e Marketing são direcionados a executivos e gestores que desejam se especializar em suas áreas de atuação, aliando conhecimento e networking para acompanhar as constantes mudanças do mercado.

Os de atualização possuem duração rápida (30 horas) e destinam-se aos interessados em rever e aprimorar as suas atividades profissionais. Entre as opções, estão os cursos: Balanced Scoredcard, Inglês Jurídico, Planejamento Estratégico de Marketing e Processos de Licenciamento Ambiental.