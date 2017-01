Especializações em Agronegócio e Marketing Digital já estão com as inscrições abertas pelo site; início está previsto para março deste ano

publicado em 04/01/2017

A Unifev, conveniada à Fundação Getulio Vargas (FGV), está oferecendo dois novos cursos de pós-graduação, para 2017: MBA em Gestão: Marketing Digital e MBA Executivo em Economia e Gestão: Agronegócio. As inscrições já estão abertas pelo site: www.mgm-votuporanga.fgv.br.

Os MBAs, cujo início está previsto para o mês de março, estão entre as nove opções de cursos de pós-graduação presenciais disponibilizadas pelo Centro Universitário de Votuporanga, por meio do seu convênio com a FGV. A Fundação Getulio Vargas é considerada uma das melhores escolas de negócios do mundo, de acordo com ranking do jornal britânico Financial Times, divulgado recentemente.

O MBA em Gestão: Marketing Digital destina-se aos profissionais das áreas de Comunicação, Marketing, Branding, Relações Públicas, Publicidade e Tecnologia da Informação, entre outros campos que utilizam conhecimentos em Comunicação e Marketing no ambiente virtual.

A especialização tem o objetivo de desenvolver nos participantes a visão estratégica e habilidades básicas de gestão, construindo competências técnicas fundamentais, bem como de aprofundar o conhecimento específico em marketing digital e soluções onlines.

O MBA Executivo em Economia e Gestão: Agronegócio é direcionado às pessoas que ocupam ou virão a ocupar cargos de administração da área de Agronegócio ou a prestadores de serviços para esse setor.

O curso tem a finalidade de capacitar os profissionais para o uso de ferramentas empresariais modernas de planejamento, organização, direção e avaliação.

Ambas as especializações possuem condições especiais de lançamento para matrículas realizadas até o dia 31 de janeiro.

Mais informações na secretaria da Pós-Graduação, na Cidade Universitária, pelo telefone (17) 3405-9985, ou pelo site: www.mgm-votuporanga.fgv.br.