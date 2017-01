Prova, válida para todos os cursos da Instituição, exceto Medicina, acontecerá no dia 22 deste mês, às 14 horas, na Cidade Universitária

publicado em 03/01/2017

Estão abertas as inscrições para o Vestibular de janeiro da UNIFEV, o último para quem deseja ingressar na Instituição, ainda neste primeiro semestre de 2017.

A prova, válida para todos os cursos, exceto Medicina, acontecerá no dia 22 de janeiro, apenas em Votuporanga, às 14 horas, na Cidade Universitária.

Os candidatos podem se inscrever pelo site (www.unifev.edu.br), na aba "Vestibular", até o dia 20 de janeiro. Após essa data, devem procurar a Central de Relacionamento de ambos os câmpi, até às 12 horas do dia 21. A taxa é de R$ 30, devolvida ao aluno aprovado, no ato da matrícula.

A avaliação, cuja duração é de três horas, abordará os conteúdos do núcleo comum do Ensino Médio, assuntos contemporâneos e uma redação.

Descontos

A UNIFEV está disponibilizando descontos especiais para os ingressantes deste primeiro semestre de 2017.

Na modalidade turno misto, os cursos de Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Nutrição continuam com a diminuição de 50% no valor das mensalidades. O benefício só é válido para quem cursar os quatro primeiros semestres das graduações citadas, no período matutino. A partir do 5º semestre, as aulas passam a ser noturnas e a mensalidade, integral.

Está sendo oferecida, ainda, a possibilidade de obter a formação em Engenharia Elétrica e Engenharia Eletrônica, por meio de uma única graduação, com duração total de cinco anos. Após a conclusão, o universitário poderá requerer as duas atribuições profissionais junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).