Na opinião do legislador, é um absurdo Votuporanga não ter um hemocentro

publicado em 26/01/2017

Vereador Ali Hassan Wanssa, o Dr. Ali (PV) é um dos novatos

Daniel Castro

Na 1ª Sessão Ordinária de 2017, vereador Ali Hassan Wanssa, o Dr. Ali (PV), reclamou do fato do município não ter hemocentro. “Uma cidade com 80 mil habitantes perder para Fernandópolis me dá urticária. Eu não posso conceber”, falou.

Na opinião do legislador, é um absurdo Fernandópolis ter uma unidade e Votuporanga não. “Temos que dar um jeito de trazer o hemocentro. Uma cidade com 80 mil habitantes perder para Fernandópolis me dá urticária. Eu não posso conceber”, disse. Ele acrescentou que é inaceitável o cidadão da cidade ter que doar sangue no município vizinho. “Eu sei que o sangue deles é tão bom quanto o nosso, mas eu acho que o nosso ainda é melhor”, concluiu.

Já em relação à Santa Casa, Dr. Ali fez elogios. O parlamentar contou que seus pais já foram infernados tanto na Santa Casa quanto pelo sistema Unimed, e nos dois eles foram muito bem atendidos. “E se diga a bem da verdade: a Santa Casa, acho que ela está até um pouco melhor, porque eu vi gente com tratamento do SUS ser atendido igual o meu pai que tem plano Unimed, então está muito bem atendido”, comentou.