A posse será realizada durante sessão extraordinária na Câmara na terça-feira (10)

Quatro vereadores serão empossados na Câmara Municipal de Votuporanga na terça-feira (10), às 11h, na sessão extraordinária que votará três projetos do Poder Executivo. Entre os parlamentares, estão três novatos: Elcio Curti (SD), Dr. Antonio Carlos Francisco (SD) e Gilberto de Oliveira, o Giba (SD). O quarto empossado é o Walter José dos Santos, o Wartão, membro da legislatura passada.

No início da reunião, o presidente da Casa de Leis, vereador Osmair Ferrari (PP) fará a posse dos novos legisladores. Eles serão chamados um por um, então farão o juramento de posse.

As mudanças na Câmara ocorrerão porque o prefeito João Dado nomeou para secretarias municipais quatro vereadores eleitos: o ex-presidente da Câmara, Sérgio Adriano Pereira, o Serginho da Farmácia (secretário municipal de Assistência Social); Emerson Pereira (secretário de Direitos Humanos); Douglas Lisboa da Silva (procurador Geral do Município); Gilmar Aurélio, o Gaspar (secretário de Obras).





Quem é quem

Antônio Carlos Francisco (SD), o Dr. Francisco, suplente do Solidariedade, assume como vereador após a saída do vereador reeleito Gaspar para a pasta de Obras. Dr. Francisco tem 60 anos e é juiz de direito aposentado.

Gilberto Aparecido de Oliveira, o Giba (SD), ficou como vereador suplente do Solidariedade, chega à Câmara com a saída de Serginho da Farmácia para Assistência Social. Giba tem 50 anos, trabalha como segurança e é presidente da Associação do Bairro Chácara das Paineiras.

Valentim Elcio Curti, o Curti (SD), de Simonsen, terminou a eleição como primeiro suplente do Solidariedade e chega ao Legislativo após a saída do vereador reeleito Emerson Pereira para Direitos Humanos. Curti tem 61 anos, possui ensino médio completo e é agricultor.