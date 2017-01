Egressos conquistaram vagas em conceituadas universidades públicas do Estado; estudos serão nas áreas da Psicologia Organizacional, da Saúda e, também, sobre Habilidades Sociais

publicado em 05/01/2017

Três egressos do curso de Psicologia da UNIFEV foram aprovados, recentemente, em programas de Mestrado de conceituadas universidades públicas do Estado. Andresa de Souza, 40 anos, Juliana dos Santos, 23 anos, e Tiago Roberto, 23 anos, conquistaram vagas na Universidade de São Paulo (USP), na Universidade Federal de São Carlos (Ufscar) e na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp), respectivamente.

Formados em 2015 pela Instituição, os ex-alunos desenvolverão estudos nas áreas de Psicologia Organizacional, Psicologia da Saúde e, também, sobre Habilidades Sociais. As aulas terão início em fevereiro de 2017.

Para Juliana, a conquista só foi possível graças ao apoio que recebeu dos docentes da UNIFEV. “O projeto que vou desenvolver é uma continuação da minha monografia. Agradeço o carinho e a atenção dos professores da Instituição, que me auxiliaram muito durante todo o processo seletivo”, disse.