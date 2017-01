A companhia destacou que tem com portfólio completo e ofertas que atendem a todos os perfis de consumo de dados

publicado em 07/01/2017

Segundo a Vivo, o serviço de 4G é uma tecnologia que prioriza o tráfego de dados

Daniel Castro

A Vivo ativou oficialmente a tecnologia 4G em Votuporanga. De acordo com a operadora, o 4G é uma tecnologia que prioriza o tráfego de dados, que são transmitidos de forma mais veloz e eficiente e oferece ao cliente acesso ultrarrápido a vídeos, streaming de música e, jogos, entre outros serviços online ou na nuvem.

Em conversa com A Cidade, a companhia destacou que tem com portfólio completo e ofertas que atendem a todos os perfis de consumo de dados. “No pós-pago, a Vivo é uma excelente opção para famílias conectadas, porque oferecemos franquias de internet ampliadas e possibilidade de compartilhar internet e voz gratuitamente com seus dependentes”, esclareceu.

Segundo a operadora, outra vantagem é o Vivo Bis, que permite ao cliente usar no mês seguinte a franquia não utilizada no anterior.

A companhia explicou que nos planos controle, o destaque é o Vivo Controle Giga, que oferece mais internet, além de minutos ilimitados para qualquer Vivo do Brasil e minutos para outras operadoras. “Para o pré-pago, temos o Vivo Turbo, onde o cliente tem opções com até 1GB de internet por semana, além de minutos ilimitados para qualquer celular Vivo de todo o Brasil”, contou.

Além disso, acrescentou a operadora, a Vivo também oferece o Vivo Easy, “primeiro plano 100% digital e sem fatura e flexível, que permite ao cliente gerir todas as necessidades dentro do próprio aplicativo”.