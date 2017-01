Cantor, escritor, modelo, psicólogo, organizador de concursos de misses e padre; atualmente exerce o cargo de pároco em Rio Preto

Em Votuporanga, o padre Silvio viveu 34 anos de sua vida e desenvolveu cerca de 70 projetos no município

O padre Silvio Roberto dos Santos, 66 anos, ganhou destaque na imprensa de São José do Rio Preto, cidade onde atualmente ele reside e trabalha como pároco da paróquia Menino Jesus de Praga, no São Manoel. História é o que não falta na vida do padre, que é cantor, escritor, modelo, psicólogo, trabalhou na TV e organizou concursos de misses por muito tempo.

Em Votuporanga, o padre Silvio viveu 34 anos de sua vida e desenvolveu uma lista de cerca de 70 projetos. Desde a fundação de cinco outras paróquias da cidade até trabalhos feitos com crianças, jovens, adultos, idosos, pobres e misses. Ele deixou o município em outubro de 2011 e se mudou para São José do Rio Preto.

Já no dia 27 de dezembro de 2011 começou a exercer o cargo de pároco da paróquia Menino Jesus de Praga, no São Manoel. “No começo foi dolorido, é como arrancar uma árvore pela raiz que havia ficado 34 anos num mesmo local. Cheguei de mansinho e acredito que como este meu estilo existencial, acabei acolhido pela comunidade, houve interação entre nós”.

Padre Silvio revelou que a transferência se deu porque, na época, ele era o assessor do Setor de Juventude da Diocese e tinha que se preparar para o Encontro Mundial da Juventude, que houve no Rio de Janeiro.

História

A história do padre Silvio já foi contada diversas vezes, seja por jornalistas ou por ele próprio, que ganhou reconhecimento pelos trabalhos que realizou e foi entrevistado em programa de TV, entre eles Fantástico, Jornal Nacional, Hebe Camargo e Jô Soares.

O padre Silvio também foi modelo de passarela, morou na Itália e foi backing vocal do cantor Tico Costa em shows por toda a Europa.

Ele entrou no seminário com 14 anos em Rio Preto e saiu no ano de 1973 para estudar filosofia em São Carlos e depois foi para São Paulo experimentar uma vida fora dos muros da Igreja. “Trabalhei na TV Tupi, no Miss Brasil e em uma loja na rua Augusta, que foi quando um caça-talentos me descobriu e virei modelo”, disse.

Em Milão, entre shows e desfiles, ele fez cursos de teologia e se formou em psicologia. Já em 1976 voltou para o seminário e se ordenou como sacerdote. “Logo em seguida fui mandado para Votuporanga para fundar a paróquia Santa Luzia”.

Ele atuou no universo das misses por 10 anos, inclusive foi o responsável pela organização dos diversos concursos realizados em Votuporanga e também em São Paulo. Depois desses anos ele decidiu deixar essa parte da sua vida de lado e focar apenas em sua paróquia e em outros trabalhos paralelos que realiza em prol das pessoas que necessitam.