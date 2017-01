Em conversa com A Cidade, o parlamentar contou que sentiu muito orgulho e satisfação por fazer parte do Poder Legislativo

publicado em 12/01/2017

Curti tem 61 anos, possui ensino médio completo e é agricultor

Após assumir uma cadeira na Câmara Municipal de Votuporanga, Valentim Elcio Curti (SD) destacou que agora, de fato, o distrito de Simonsen e a Vila Carvalho têm um representante legítimo na Casa de Leis. O novo vereador foi empossado na manhã de anteontem.

Em conversa com A Cidade, o parlamentar contou que sentiu muito orgulho e satisfação por fazer parte do Poder Legislativo. “Estou feliz, não somente pelos 782 votos obtidos, que foram de amizade e respeito. Pessoas realmente acreditaram no meu trabalho, então vou fazer o possível para deixar a população contente”, disse.

Curti observou que Simonsen é um bairro isolado, que nunca teve um vereador, mas ele já realizava um trabalho diário, prático, e sem visar a política. Conforme ele, o serviço era solidário, no entanto a população o procurou e o incentivou para que ele fosse representante do distrito. “As pessoas falaram que eu tinha que entrar como vereador, então eu aceitei o desafio e, graças a Deus, eu estou aqui”, contou.

O parlamentar lembrou ainda que, apesar de ser conhecido como vereador de Simonsen, ele pretende trabalhar por todo o município. “Estou aqui para atender o povo, ajudar o povo em tudo o que for necessário”, acrescentou.

Mesmo no início do mandato, o legislador já diz que tem vários objetivos, mas que primeiro pretende estudar mais a fundos os seus projetos para depois tentar colocá-los em prática.

Curti terminou a eleição como primeiro suplente do Solidariedade e chega ao Legislativo após a saída do vereador reeleito Emerson Pereira para Direitos Humanos. Curti tem 61 anos, possui ensino médio completo e é agricultor.