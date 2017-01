Maria Bernardes procura por sete irmãos

publicado em 12/01/2017

A senhora Maria Bernardes, que nasceu em Tanabi e hoje mora em Ribas do Rio Pardo (MS), está à procura da família que não vê há mais de 30 anos. Maria tem 76 anos e procura sete irmãos: Francisco Bernardes, José Bernardes, Adelino Bernardes, Antônio Bernardes, Benedito Bernardes, Aparecida Bernardes e Teresa Bernardes.

Segundo a nora dela, Darleny Ferreira, ela se mudou de Votuporanga aos 28 anos quando se casou com Francisco Ramos Martins. Mato Grosso do Sul foi o destino escolhido para o sustento da família, que já contava com quatro filhos.

Filha de Ricieri Bernardes e Ana Domingos de Souza, ela era conhecida em Tanabi (SP) como Mariquinha e morava em uma fazenda.

“Ela lembra que quando veio embora deixou o cunhado, Guilherme, casado com a Aparecida Bernardes morando perto da estação em Votuporanga”, explicou a nora de Maria Bernardes, completando que é triste ver a dor dela reclamando pela falta da família.