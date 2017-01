Segundo o hospital, ainda não é possível estabelecer um prazo de pagamento, pois a Instituição está aguardando a chegada de recursos

publicado em 19/01/2017

Prossionais médicos da Santa Casa de Votuporanga estão sem receber salário desde o dia 30 de dezembro

Fábio Ferreira





A ausência de repasses por meio de convênio firmado com o Governo do Estado de São Paulo tem deixado 250 profissionais médicos da Santa Casa de Votuporanga sem receber os seus vencimentos desde o dia 30 de dezembro. O hospital afirmou que não há uma previsão para efetuar o pagamento, já que a Instituição não recebe os recursos, inclusive referente ao programa Santas Casas Sustentáveis, no qual a entidade é classificada como Hospital Estruturante.

Em conversa com o A Cidade, uma médica do corpo clínico do hospital, que preferiu não ser identificada, comentou que a situação incomoda os profissionais. “Isso de certa forma desmotiva o profissional e com o tempo pode prejudicar o serviço oferecido a população”. Ela isentou a administração local de qualquer culpa e reconheceu os esforços que aqui são feitos para evitar atrasos.

Segundo consta, os pagamentos do corpo clínico da Santa Casa de Votuporanga são divididos em duas parcelas. A primeira, que tem uma porcentagem maior do salário, é paga todo dia 20, e o restante no dia 30. Atualmente, os profissionais médicos ainda não receberam a segunda parcela referente aos vencimentos do dia 30 dezembro. A preocupação é que já amanhã vence a primeira parcela do pagamento de janeiro.

Veja na íntegra a nota oficial do hospital sobre a situação:

A Santa Casa de Votuporanga reconhece que o pagamento dos honorários médicos e de prestadores de serviços de aproximadamente 250 profissionais médicos está em atraso desde o dia 30 de dezembro de 2016. No momento não é possível estabelecer um prazo de pagamento, pois a Instituição está aguardando a chegada de recursos, inclusive referente ao programa Santas Casas Sustentáveis, no qual a entidade é classificada como Hospital Estruturante.

A direção do Hospital está muito empenhada junto ao DRS - Departamento Regional de Saúde XV de São José do Rio Preto, da Secretaria Estadual de Saúde e da força política da cidade para resolver essa situação o mais rápido possível.

O Hospital ressalta ainda que, diante da crise financeira nacional, nos últimos anos foram intensificadas as ações para diminuir despesas, controlar os gastos, melhorar receitas e dessa forma, manter as portas abertas. Aliás, esse trabalho foi essencial para chegarmos até aqui.