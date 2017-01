O novo secretário municipal de Direitos Humanos, Emerson Pereira, mal assumiu a pasta e já tem desafios para enfrentar

Emerson Pereira, secretário municipal de Direitos Humanos

O novo secretário municipal de Direitos Humanos, Emerson Pereira, mal assumiu a pasta e já tem desafios para enfrentar. Atendidos da Comunidade Mão Amiga farão hoje, às 8h, na frente da Secretaria, uma manifestação contra possíveis cortes na alimentação. Por outro lado, Emerson nega o corte e afirma que o presidente a instituição, Jerry Aparecido Lau, quer aparecer, porém este nega.

O secretário contou ao A Cidade que o presidente da casa de apoio não procura regularizar toda a entidade, e por conta disso a Prefeitura não consegue dar mais ajuda. Atualmente, explicou, o município auxilia com dez cestas básicas, já que é o máximo que pode colaborar legalmente.

Emerson afirmou ainda que tenta auxiliar na busca por serviços para os atendidos, porém encontra resistência por parte dos próprios moradores da Comunidade. “Eu falei para o Jerry (presidente) que eles poderiam trabalhar no programa do Estado, com remuneração de meio salário, então ele disse que é pouco. O presidente não tem o mínimo de respeito com a Administração Pública”, falou.

O secretário esclareceu ainda que o prefeito João Dado tem intenção de ajudar a Comunidade Mão Amiga.

Um dos atendidos da Comunidade conversou com o A Cidade. De acordo com ele, surgiu a notícia na entidade de que o secretário Emerson cortaria a alimentação. “Temos café-da-manhã, almoço e janta, mas agora eles querem deixar só o café e uma sopa à noite. Eles querem que a gente fique o dia inteiro na rua”, comentou.

De acordo com o atendido, cerca de 15 pessoas estarão hoje na frente da Secretaria de Direitos Humanos para que não sejam feitos cortes. “Se não resolver nada lá, nós vamos até a Prefeitura”, acrescentou.

Já o presidente da Comunidade, Jerry Aparecido Lau, negou que queria aparecer. “É mentira. Tudo mentira. Nós queremos sim regularizar a entidade”, contou. Ele disse ainda que falta apoio por parte de Emerson, que já teria prometido muito, mas cumprido pouco. O presidente entende que dez cestas básicas é pouca ajuda.