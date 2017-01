Casos de caxumba e conjuntivite em Votuporanga já são registrados neste início de ano; Saúde orienta população

publicado em 30/01/2017

Casos de conjuntivite e caxumba têm sido registrados em Votuporanga. Por isso, a Secretaria Municipal da Saúde através da Vigilância Epidemiológica orienta a população para os cuidados básicos necessários para se evitar essas doenças.

Nas três primeiras semanas de 2017 foram registrados 76 casos de conjuntivite, que é a inflamação da conjuntiva; da membrana que recobre a face interna das pálpebras. As conjuntivites podem ser virais, bacterianas ou alérgicas. A enfermeira da Vigilância Epidemiológica, Danúbia Franco, explica que a disseminação da doença pode ocorrer facilmente devido ao caráter contagioso das conjuntivites virais e bacterianas. “A transmissão ocorre com mais facilidade em ambientes coletivos como escolas, creches e fábricas, através de objetos contaminados. A situação pode agravar-se principalmente, quando as condições de saneamento básico, higiene pessoal e domiciliar não estão a contento”, esclarece.

As conjuntivites virais apresentam secreção esbranquiçada em pouca quantidade, com duração de aproximadamente 15 dias até a evolução para a cura. Os principais sinais e sintomas das conjuntivites são: lacrimejamento, inchaço e vermelhidão das pálpebras, secreção amarelada, intolerância à luz, sensação de areia nos olhos, visão borrada e pálpebras grudadas ao acordar.

“As conjuntivites bacterianas, na maioria das vezes, regridem dentro de três a cinco dias, e produzem bastante secreção purulenta”, conta a enfermeira.

Para prevenir-se da conjuntivite é necessário afastar as pessoas com conjutivite viral dos ambientes coletivos, lavar as mãos e rosto com frequência com água e sabão, evitar coçar os olhos, usar lenços, toalhas e travesseiros individuais; não utilizar objetos de pessoas que estejam com conjuntivite (lápis de olhos, lenços, travesseiros, etc), limpar frequentemente as superfícies que foram tocadas por pessoas com conjuntivite, com água, sabão e álcool 70%.

Caxumba

Para se evitar o contágio da caxumba é necessária a vacinação através da tríplice viral, que protege contra a caxumba, rubéola e sarampo. Nestes primeiros dias de 2017 o município registra 20 casos positivos da doença.

A vacina é disponibilizada gratuitamente pela rede pública de saúde e consta do calendário de rotina de vacinação. Este ano, o esquema completo da vacina sofreu alterações; duas doses para pessoas de 12 meses de vida até os 29 anos e dose única para a faixa etária dos 30 aos 49 anos. “A inclusão dos adultos neste novo esquema se deve a uma lacuna vacinal neste público e a ocorrência de surtos de caxumba nos últimos anos”, conta a enfermeira responsável pelo setor de imunização da Secretaria da Saúde, Danieli Fortilli.

A caxumba é uma infecção viral que afeta as glândulas parótidas, um dos três pares de glândulas que produzem saliva. As parótidas estão situadas entre suas orelhas e à frente delas. A caxumba é comum em crianças, mas também pode afetar os adultos, ocorrendo em uma ou nas duas glândulas. “Este agravo é altamente contagioso e transmitido facilmente pelo ar e pelo contato direto com as secreções das vias aéreas da pessoa infectada”, explica Danielli.

Nos casos de suspeitas dessas doenças procurar por atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA-24 horas), no Hospital “Fortunata Germano Pozzobon”, na zona norte, ou na unidade de saúde mais próxima.