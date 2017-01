O objetivo da reunião foi apresentar os números de atendimentos que o Complexo Santa Casa realiza e apresentar os números de pacientes dessas cidades que utilizaram os serviços do Hospital

publicado em 25/01/2017

Na manhã dessa quarta-feira (25), o provedor da Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, Luiz Fernando Góes Liévana, recebeu secretários e coordenadores de saúde de municípios que fazem parte da microrregião da área de abrangência do Hospital. Alguns prefeitos e vices fizeram questão de participar do encontro que foi um momento para prestação de contas, demonstrando a transparência do Hospital.

O objetivo da reunião foi apresentar os números de atendimentos que o Complexo Santa Casa realiza e apresentar os números de pacientes dessas cidades que utilizaram os serviços do Hospital. Na oportunidade, foram expostas informações financeiras referentes as receitas e despesas de 2016. A reunião foi também um momento para alinhar o trabalho entre a Santa Casa e os municípios para que o Hospital continue oferecendo os atendimentos e com essa proximidade, incentive-os na realização de ações para ajudar a Santa Casa.

Entre as 17 cidades da área de abrangência do Hospital, 12 estiveram presentes, entre elas, Álvares Florence, Américo de Campos, Cardoso, Cosmorama, Gastão Vidigal, Macaubal, Meridiano, Monções, Pontes Gestal, Valentim Gentil, Votuporanga e Riolândia.