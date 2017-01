Procedimento é importante para corrigir problemas que limitam a sucção durante amamentação e evita dificuldades na fala

O teste da linguinha é um exame que possibilita di agnosticar e indicar o tratamento precoce das limitações dos movimentos da língua. Esse procedimento é importante para corrigir, o quanto antes, problemas que limitam a sucção da criança durante a amamentação e evita dificuldades na fala. A Santa Casa de Votuporanga realizou só em 2016, 1.600 exames em recém-nascidos.

A fonoaudióloga do hospital, responsável pelo serviço de Fonoaudiologia, Priscila Piassi Carboni, relatou que o exame é feito em crianças de até seis meses. “Ele é essencial para diagnosticar a presença de alterações do frênulo lingual (membrana que liga a língua à parte inferior da boca/freio) e o grau de limitação dos movimentos causado por ela, que podem comprometer as funções de sugar, engolir, mastigar e falar do bebê, prejudicando o seu bem-estar”, explicou.

Priscila destacou que o teste da linguinha é eficaz, rápido e não dói. “O procedimento é importante para corrigir logo cedo problemas que limitam a sucção da criança durante a amamentação e também evita que o bebê cresça com alterações na fala. Caso seja detectado algo já é feita a intervenção por médicos e dentistas especializados”, falou.

A supervisora de fatu-ramento, Simone Aparecida da Silva, ressaltou a importância de ter realizado o teste na filha quando nasceu. “Esse exame é bem simples e necessário, descartou qualquer dificuldade na fala e principalmente, na amamentação. Isso me deixou muito tranquila, porque amamentar um filho é um plano que toda mãe faz durante a gravidez”, comentou.





O teste

No teste, o profissional examina com os dedos o movimento da língua e a posição do frênulo. Observa-se também a amamentação da criança, pois bebês que apresentam alguma alteração têm um número menor de sucção, pausas mais longas e um tempo maior de amamentação. Este tipo de exame é obrigatório desde dezembro de 2014, por meio da Lei 13.002/2014.