Antes o serviço era realizado três vezes por semana; agora, o trabalho passa a ser feito todos os dias

publicado em 23/01/2017

Pensando em oferecer um espaço ainda mais agradável e sempre limpo para as famílias desfrutarem de momentos de lazer, a Saev Ambiental ampliou o serviço de coleta de lixo e manutenção das lixeiras do Parque da Cultura. Agora, o trabalho passa a ser de segunda a sexta-feira, às 16h, aos sábados, às 15h e domingos, às 10h. Antes o serviço era realizado apenas três vezes durante a semana.

Segundo o superintendente da autarquia, Waldecy Bortoloti, a medida segue determinação do prefeito João Dado, para melhorar o ambiente e oferecer momentos de lazer em um local de qualidade. “Nossa administração gosta de gente feliz. Por isso essa ação prioriza o respeito para com as pessoas que frequentam o parque. O objetivo de melhorar o serviço de coleta de lixo e manutenção das lixeiras é não atrapalhar momentos de recreação dos moradores”.









Lixeiras quebradas





Durante a última semana, a Saev Ambiental reformou e instalou novas lixeiras, que foram danificadas por atos recentes de vandalismo, que voltaram a acontecer no Parque da Cultura.





No começo do ano, 16 sinalizadores e duas lixeiras foram destruídos por ação de vândalos. Naquela mesma semana, a Saev Ambiental e Prefeitura também haviam providenciado a instalação de novos equipamentos.









Policiamento





A Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança em parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, também ampliou o horário de policiamento ostensivo no Parque da Cultura. Homens da Polícia Militar com o apoio de viatura permanecem no local, das 16h às 4h, garantindo mais tranquilidade aos visitantes.