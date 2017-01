Moradores próximos do local exigem mudanças há quase um ano; projeto faz parte do cronograma de trabalho da Saev

publicado em 29/01/2017

Passarela de madeira do local está toda quebrada e população pede providências (Foto:Aline Ruiz/A Cidade)

Aline Ruiz

Há quase um ano que mora dores próximos do Bosque “Maximino Hernandes”, localizado no bairro Vale do Sol, pedem a manutenção do espaço que, segundo eles, está abandonado. Construído para receber alunos de escolas, o local registra poucas visitas, sendo que usuários de drogas são os que mais marcam presença por lá. Em contato com o A Cidade, a Prefeitura afirmou que a Saev Ambiental tem projetos para revitalizar o local e que as ações devem ter início dentro de seis meses.

O assunto sobre a revitalização do Bosque “Maximino Hernandes” voltou a ser discutido após uma indicação feita pelo vereador Marcelo Coienca (PMDB) na última sessão da Câmara. O parlamentar pediu melhorias no local como iluminação, instalação de alambrado e manutenção da passarela de madeira, que serve como trilha ecológica.

Marcelo acredita que com a revitalização do espaço é possível evitar que atividades ilícitas sejam praticadas no local. “Além disso, ajudará na preservação da vegetação existente no Bosque”, disse.

Em março do ano passado, o A Cidade fez uma reportagem onde os moradores próximos do local e até mesmo o caseiro, que mora ao lado do Bosque e é colaborador da Prefeitura, pediam uma solução, já que estavam cansados do descaso. “A gente fica chateada porque o local tem tudo para ser uma ótima opção de lazer e as pessoas deixaram chegar nesse ponto. A trilha já está perigosa para andar, com tábuas soltas, está tudo uma vergonha”, falou uma moradora na época, que preferiu não se identificar.

Questionada, a Prefeitura afirmou que a Saev Ambiental tem projetos de revitalizar o espaço e torná-lo um ambiente agradável para momentos de lazer das famílias votuporanguenses. Porém, ainda segundo o Executivo, os trabalhos terão início apenas no segundo semestre de 2017. O superintendente adjunto da autarquia, Marcelo Zeitune, afirmou que os estudos já estão em andamento. “A previsão é que dentro de seis meses as ações comecem a se concretizar”, disse.





Trilha ecológica

A trilha está aberta à visitação desde o ano de 2009. Ela foi construída com o intuito de levar estudantes pra realizar passeios ecológicos e também para a população usufruir de um ambiente diferente na cidade. Para grupos escolares, é necessário fazer agendamento com o Departamento de Meio Ambiente, que acompanhará a visita.