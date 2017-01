Prova, realizada no último domingo (dia 22), na Cidade Universitária, reuniu candidatos da regiões e de estados vizinhos

publicado em 24/01/2017

O resultado do Vestibular UNIFEV de janeiro será divulgado nesta quarta-feira (dia 25), no site da Instituição (www.unifev.edu.br), na aba “Vestibular”.

A prova, que aconteceu no último domingo (dia 22), na Cidade Universitária, reuniu candidatos da região e de estados vizinhos. Ao todo, foram aplicadas 40 questões objetivas de múltipla escolha e uma redação.

Àqueles que, por alguma razão, não puderam participar desse Processo Seletivo, o Centro Universitário de Votuporanga ainda oferece a opção do Vestibular agendado. Basta procurar a Central de Relacionamento da UNIFEV e marcar a melhor data para a realização da prova. O telefone de contato é o (17) 3405-9990 ou 0800 015 022.

Além disso, quem participou do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e não zerou em nenhuma matéria, inclusive, na redação, pode se matricular diretamente no curso pretendido. O único impedimento é para o candidato treineiro. Serão aceitas as notas dos Exames realizados nos últimos quatro anos (2013, 2014, 2015 e 2016).

BOLSA

A UNIFEV, por meio do seu Programa Institucional intitulado "Mútuo Educacional", também está concedendo uma bolsa reembolsável de até 50%, sem juros, para os alunos devidamente matriculados na Instituição. O incentivo é válido para todas as graduações oferecidas pelo Centro Universitário de Votuporanga, exceto Medicina.

O Mútuo Educacional é um empréstimo concedido em forma de abatimento na mensalidade, criado para dar apoio financeiro aos alunos, cuja renda familiar mensal bruta per capita seja de até três salários mínimos.