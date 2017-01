Localizado no quilômetro 127 da rodovia Péricles Belini, o aparelho multou no ano passado quase cinco mil motoristas

publicado em 15/01/2017

Radar do quilômetro 127 da rodovia Péricles Belini é o que mais multa motoristas (A Cidade/Aline Ruiz)

Aline Ruiz

Aline Ruiz





O radar instalado para flagrar motoristas que trafegam em velocidade superior a máxima permitida no quilômetro 127 da Péricles Belini é o campeão deste tipo de multa entre as duas rodovias que cortam Votuporanga. Em segundo lugar está o radar instalado no quilômetro 516 da Euclides da Cunha, na saída da cidade. As informações são do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

O ponto de fiscalização que mais produziu multas em 2016 nas rodovias que cortam Votuporanga está no quilômetro 127 da Péricles Belini, sentido Nhandeara. De janeiro a novembro do ano passado, foram 4.990 multas. O aparelho registra em média 15 multas por dia, sendo que o limite fiscalizado nesse trecho da rodovia é de 80 km/h.

Já o radar localizado no quilômetro 516 da Euclides da Cunha, em direção a São José do Rio Preto, ficou em segundo lugar. O aparelho multou, de janeiro a novembro deste ano, 357 pessoas, o que corresponde, em média, 1 multa registrada por dia. O limite fiscalizado nesse trecho é de 110 km/h para veículos leves e 90 km/h para os pesados. De acordo com o DER, a diferença é muito significativa, uma vez que os motoristas que trafegam pelo local já sabem o ponto exato onde ele está instalado e acabam se policiando.

O valor da multa por excesso de velocidade em até 20% da máxima permitida era de R$ 85,13 até novembro. Já em até 50% da máxima permitida era de R$ 127,69. Agora elas subiram para R$ 130,16 e R$195,23, respectivamente.