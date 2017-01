O assessor de gabinete da Prefeitura, Deusdete Vechiato, apresentou o relatório financeiro na tarde de ontem na Câmara Municipal

publicado em 26/01/2017

Aline Ruiz





O assessor de gabinete da Prefeitura de Votuporanga, Deusdete Vechiato, apresentou na tarde de ontem, em audiência pública na Câmara Municipal, o relatório financeiro do 4º quadrimestre (setembro-dezembro) de 2016 da educação de Votuporanga. Conforme a lei, 25% da receita do município resultante de impostos e transferências devem ser aplicadas na manutenção e no desenvolvimento da educação. Em Votuporanga, o valor acumulado neste último balanço foi de R$ 48.996.925,76.

Deusdete explicou que o total de receitas de impostos e transferências foi de R$146.201.890,70. “Portando, o valor mínimo que teríamos que investir na educação era R$ 36.550.472,68. Esse valor foi somado com o recurso que recebemos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação (Fundeb), que foi de R$31.099.696,49”, explicou.

Com isso, o valor acumulado chegou ao total de R$48.996.925,76.

“Além desse valor temos também outros convênios e recursos que são incluídos no investimento total que o município fez na educação, esse valor apresentado de quase R$ 49 milhões é uma base do que foi gasto”, disse o assessor de gabinete.