Após a formatura, em 2009, Karina Perussi largou a vida no interior e buscou o seu lugar na Capital, onde construiu uma trajetória de sucesso em grandes agências da área

publicado em 31/01/2017

A trajetória profissional da egressa do curso de Publicidade e Propaganda da UNIFEV Karina Perussi, 29 anos, foi intensa e transformadora até aqui. Após a conclusão da graduação, em 2009, a ex-aluna largou a vida no interior e buscou o seu lugar na Capital. Recentemente, ela foi promovida como redatora exclusiva na agência onde trabalha, para atender uma das gigantes do mercado dos eletrodomésticos, a Electrolux.

Neste 1º de fevereiro, Dia do Publicitário, a história da egressa reforça o conceito de que foco e paixão pelo o que se faz são dois ingredientes indispensáveis para a construção de uma boa história de sucesso. Antes da atual conquista, a ex-aluna trabalhou em conceituadas agências de publicidade, como a AD.Dialeto, empreendimento voltado ao universo digital, e a Wunderman, que pertence ao empresário e apresentador Roberto Justus.

“Já atendi clientes como BMF & Bovespa, Clinique, Danone, Lenovo, Land Rover & Jaguar, Microsoft, Nokia, TAM Airlines, Warner Consumer Products, entre outros. Comecei desde os primeiros meses da minha graduação a atuar na área de Mídias Sociais e acredito que a Wunderman foi um dos melhores lugares por onde passei, devido a todo o conhecimento adquirido”, contou.

Hoje, o principal papel de Karina, na agência New Content, é a produção de conteúdo para diversas plataformas. “Com a promoção, agora sou exclusiva da Electrolux, conta que atendo como redatora, produzindo textos para site, e-commerce, Redes Sociais, e fazendo o que mais gosto: roteiros para vídeos!”, disse.

Segundo a egressa, toda a base que precisava para trabalhar na área veio da graduação cursada no Centro Universitário de Votuporanga. “Tive excelentes mestres. Todos os ensinamentos adquiridos naquela época contribuem até o momento, principalmente, durante as fases de criação. Docentes muito capacitados. Mais que isso: humanos”, ressaltou.

MERCADO

O curso de Publicidade e Propaganda da UNIFEV forma profissionais competentes para o planejamento, criação, produção e veiculação de peças publicitárias que visam à inovação mercadológica; capacitados para desenvolver campanhas e fortalecer marcas por meio de mídias que difundem e dão visibilidade a empresas, produtos e serviços.